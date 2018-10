Sichtwechsel: Für einen Tag 80 Jahre alt sein

„Keiner hat Zeit, keiner hört zu“

„Genauso geht es nämlich oft den Senioren. Keiner hat Zeit für sie, keiner hört zu.“ Petra Wagner (45), Diplomierte Gesundheits- und Krankenpflegerin in der Neuropsychiatrie am Uniklinikum, nimmt an dem Seminar teil. Sie trägt einen Schultergurt, der eine Bewegungseinschränkung wie bei Parkinson nachstellt, eine Brille mit einem Sichtfeld wie mit grauem Star und zwei weitere Gurte, die ihre Schritte hemmen und verhindern, dass sie sich aufrichten kann: „Ich bin 85“.