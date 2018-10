Sex-Täter lauerte Nachts im Gebüsch auf Joggerin

Die 29-Jährige lief Freitagabend um 19.45 Uhr auf einem dunklen Gehweg neben der B 124 in Pregarten, als sie ein im Gebüsch lauernder Mann plötzlich an den Knöcheln packte und sie so zu Sturz brachte. Der Täter wollte die Frau dann ins Gebüsch ziehen - dabei löste sich der linke Laufschuh vom Fuß der Joggerin, mit dem der mutmaßliche Sex-Täter flüchtete.