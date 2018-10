Schweres Auftakt-Los für Dominic Thiem in Wien

Nicht unbedingt seinen Lieblings-Gegner hat der Topstar des am Montag beginnenden Erste Bank Open in der Wiener Stadthalle bei der Auslosung erhalten. „Glücksengerl“ Jürgen Melzer zog am Samstag im Wiener Marriott-Hotel für Dominic Thiem den Franzosen Richard Gasquet als Erstrunden-Gegner. Thiem ist im Vorjahr in der zweiten Wien-Runde in drei Sätzen an Gasquet gescheitert.