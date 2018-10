War der losgelöste Autoreifen manipuliert?

Ging die zuständige Polizeiinspektion in St. Veit an der Glan am Donnerstag noch von einem manipulierten Rad aus - es hieß, ein unbekannter Täter dürfte alle vier Radmuttern über Nacht gelockert haben -, war davon Freitag keine Rede mehr: „Die genaue Ursache ist unbekannt. Aber der Anteil jener Fälle, bei denen Muttern mutwillig gelockert werden, ist sehr gering.“, so Dullnig. In flagranti konnte die Polizei nie einen Täter erwischen - und auch diverse Ermittlungen verliefen im Sand. Nur ein Fall wurde wirklich gelöst: Hier waren die Schneeketten auf den Rädern dafür verantwortlich, dass die Radmuttern gelockert wurden.