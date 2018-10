Kindern in Afrika eine Perspektive geben

„Die Menschen dort haben mich tief beeindruckt“, berichtet Monika Koczi, „viele von ihnen haben nichts.“ Sie wüssten oft nicht, wie sie ihre Kinder ernähren sollen. Und: „Die Kinder sind so unendlich tapfer. Sie verströmen eine Dankbarkeit, wie ich sie noch nie verspürt habe. Sie wollen lernen, weil sie wissen, es ist der einzige Weg aus der Armut und in ein besseres Leben.“ Zurück in Österreich wurden mit Sabine Kickinger und Sigrid Grubök schnell zwei Freundinnen als tatkräftige Unterstützerinnen gefunden und das Projekt „Stream of Life“ wurde ins Leben gerufen.