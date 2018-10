Japan: Taifune lösen im Oktober Kirschblüte aus

Wie die BBC unter Berufung auf Hiroyuki Wada von der Flower Association of Japan berichtete, hätten diese Stürme viele Kirschbäume ihrer Blätter beraubt, die auch ein Hormon freisetzen, welches das Aufblühen der Knospen an warmen Herbsttagen verhindert. Durch das Fehlen der Blätter, fehlt nun auch das besagte Hormon, was die entlaubten Bäume offenbar „verwirrte“.