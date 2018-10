Italiens Schulden-Budget sorgt in EU für Ärger

Die Verschuldungspläne der populistischen italienischen Regierung stoßen in der Europäischen Union auf immer heftigeren Widerstand. EU-Wirtschaftskommissar Pierre Moscovici verlange von Italien „Klärungen“ zu dem Haushaltsentwurf, hieß es am Donnerstag in Brüssel. Während Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker bei seiner Kritik an den italienischen Vorhaben noch Vorsicht walten lässt, zeigt Bundeskanzler Sebastian Kurz „überhaupt kein Verständnis“ und liest als derzeitiger Ratsvorsitzender der Regierung in Rom gehörig die Leviten.