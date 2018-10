Rapid über Punkteabzüge: „Betrifft uns nicht“

„Überraschend, dass entgegen der Empfehlung der Arbeitsgruppe Sicherheit, in der alle Bundesligaklubs vertreten sind, so entschieden wurde“, so Rapid-Geschäftsführer Peschek. Die Hütteldorfer stimmten als einziger der zwölf Klubs gegen die Verschärfungen, die nach Geldstrafen und Platzsperren auch zu Punkteabzügen führen können: „Wir gehen davon aus, dass wir mit unseren Maßnahmen von diesen Strafen nicht betroffen sein werden“, betont Peschek.