Mord an Top-Gastronom: „Tod reißt große Lücke“

Erst vor einem Monat auf Heimaturlaub

Indes ist man auch in Reichenfels sprachlos. P. war einer der großen Söhne der 1851-Seelen-Gemeinde an der steirischen Grenze. Bürgermeister Manfred Führer kannte ihn seit 25 Jahren: „Alle haben zu ihm aufgesehen. Sein Tod reißt eine große Lücke.“ Erst vor einem Monat sei er auf Urlaub in der Heimat gewesen, auf die er so stolz war. Nun sollen sein Körper verbrannt und die Asche nicht nur in Kärnten beigesetzt werden. Ein Teil wird wohl auch auf hoher See bestattet. Dort, wo er Zeit seines Lebens am liebsten war ...