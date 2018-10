U-21-Triumph: „Wir haben viel Moral gezeigt“

Alle wollten ihn umarmen. Teamchef Gregoritsch sowieso. Der hatte Jakupovic ja eingewechselt. Und der Stürmer fixierte in der 75. Minute prompt Österreichs 3:2-Heimsieg gegen Russland, so Platz zwei in der Quali-Gruppe und das Play-off. „Wichtig waren die drei Punkte“, fand der Empoli-Legionär. „Ich habe vor dem Tor immer ein gutes Gefühl - und gezeigt, dass ich nicht auf Abruf sein sollte.“