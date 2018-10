Dass Khashoggi tot ist, bezweifelt niemand mehr

Neun Stunden lang haben Ermittler das saudische Konsulat in Istanbul nach dem verschwundenen Journalisten Jamal Khashoggi durchsucht (siehe auch Video oben). Noch fehlt von dem 60-Jährigen jede Spur, dass er noch am Leben ist, glaubt aber niemand mehr. Die türkische Polizei soll im Konsulat Beweise für die Ermordung des Journalisten gefunden haben. Laut Insiderberichten will Saudi-Arabien in Kürze ein Geständnis über seinen gewaltsamen Tod einräumen. Inhalt: Khashoggi sei „unabsichtlich“ bei einem Verhör getötet worden. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan glaubt nicht an ein Versehen. Seinen Worten zufolge prüfen die Behörden, ob Gift eingesetzt wurde, um den Regimekritiker verschwinden zu lassen.