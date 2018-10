Koller über Fiaker-Aus: „Mein Mann wäre traurig“

„Pferde prägen seit Hunderten Jahren das Stadtbild“

Koller will sich für die alte Tradition einsetzen und unterstützt die Initiative Pro Fiaker Kultur. „Die Pferde prägen seit Hunderten Jahren das Stadtbild, und das soll sich nicht ändern“, so die Grande Dame. Allzu gern erinnert sich die Zilk-Witwe an den Tag ihrer Firmung. „Ich durfte in einer Kutsche Platz nehmen, es war ein unvergesslicher Moment“, schwärmt Koller. „Ich weiß, dass es Probleme gibt. Aber warum stößt man sich jetzt daran?“