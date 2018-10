Hundeleine löst Sturz aus: Radfahrerin (76) stirbt

Die 76-Jährige und ihr 82-jähriger Lebensgefährte - sie stammen beide aus Deutschland - waren mit ihren E-Bikes auf einer Gemeindestraße in St. Georgen an der Gusen unterwegs. Zur gleichen Zeit ging dort ein 70-Jähriger mit seinem Hund spazieren. In einem kurzen Moment der Unachtsamkeit lief der angeleinte Vierbeiner plötzlich auf die gegenüberliegende Straßenseite. Dadurch war die Hundeleine quer über die Fahrbahn gespannt. Gleichzeitig kamen jedoch die beiden Radfahrer daher.