Von der Design-Muse wachgeküsst

In Dundee wird Kreativität großgeschrieben

Doch Dundee hat viel mehr zu bieten. Die 150.000-Einwohner-Stadt ist jung und pulsierend. Drei Universitäten sorgen ebenso dafür wie das weit über die Grenzen des Landes bekannte Scottish Dance Theatre, das im Dundee Rep, einem kleinen, aber ausgesprochen feinen Theater seine Heimat hat. Dazu kommen lebendige Kulturzentren wie jenes für zeitgenössische Kunst, das in seinem Keller eine Druckwerkstatt hat. In ihr können Künstler an alten, aber auch ganz neuen Druckmaschinen arbeiten. Spannend ist auch das Vision House, in dem eine weitere Stärke der Stadt gepflegt wird: die Entwicklung von Computerspielen und digitalen Kunstprojekten.