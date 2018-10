„Vilo“: Wiener startet weltweit erste „Glücks-App“

„Es gibt so viel Information wie nie, dennoch werden die Leute nicht gesünder oder glücklicher“, so der 39-Jährige. „Wir verknüpfen daher mit wissenschaftlicher Statistik, welche Dinge geistiges und körperliches Wohlbefinden beeinflussen. Was habe ich gestern gegessen, wie war meine Stimmung, Erholung, Verdauung usw.“