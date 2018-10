In Grabhügel bestattetes Wikingerschiff entdeckt

Österreichische und norwegische Archäologen haben in Norwegen die Überreste eines ursprünglich in einem Grabhügel bestatteten Wikingerschiffes entdeckt. Mittels Bodenradar wurden die Spuren von zumindest acht Grabhügeln entdeckt, in einem davon befinden sich die Reste eines 20 Meter langen Schiffs, wie am Montag bei einer Pressekonferenz im norwegischen Sarpsborg bekannt gegeben wurde.