Einbrecher schlug bei Volksschule zwei Fenster ein

Ein bislang unbekannter Täter brach im Zeitraum von 12. Oktober 2018 bis 14. Oktober 2018 in eine Volksschule in Ohlsdorf ein. Der Täter schlug mit einem Stein zwei Fensterscheiben ein, um in das Innere der Schule zu gelangen. Im Innenbereich beschädigte er mehrere Türen und stahl Bargeldbeträge und Wertgegenstände in noch unbekannter Höhe.