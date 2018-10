Dragovic ratlos: „Voll im Saft“, aber nur Ersatz

Dragovic hingegen stand in den drei Länderspielen seit dem 0:3 im Juni in Wien gegen Brasilien nicht mehr in der ÖFB-Anfangs-Elf - warum, weiß der Leverkusen-Profi selbst nicht so genau. „Ich will immer spielen, das ist mein Anspruch. Ich kann nur das Beste im Training geben, am Ende des Tages entscheidet der Trainer“, sagte der 27-Jährige am Sonntag in Wien.