Prozess: Stalker quälte Opfer (21) zwei Jahre lang

Opfer in Therapie

Stundenlang die Wohnungstür belagern, bis ihn die Polizei abführt? Er kontert mit Konzertkarten und Rosen. Kontaktverbot? „Zufällig“ begegnet er ihr dann in der Trafik, beim Einkaufen, in der Apotheke, will sie umarmen und festhalten. Die junge Frau (21) ist mittlerweile so fertig, dass sie Therapie braucht.