Ranking-Niederlage: Umweltschutzmängel in Wien

Miserables Umwelt-Ergebnis

So erreicht die Stadt, in der die umweltbewussten Grünen mitregieren, in der grünen Kategorie gerade einmal 1,8 von zehn Punkten. Damit ist Wien das Schlusslicht im Bundesländervergleich. Auch verglichen mit all den übrigen OECD-Regionen ist das Ergebnis unterirdisch: So findet sich die durch zahlreiche grüne Verkehrskonzepte im Wandel befindliche Stadt gerade einmal unter den schlechtesten zwölf Prozent wieder.