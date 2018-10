Investoren blitzen bei Tractive derzeit ab

Vor zweieinhalb Jahren stieg ein Schweizer Investor bei Tractive ein, brachte Geld mit, das in den Vertrieb des GPS-Tierortungssystems floss. Mittlerweile ist das Unternehmen so gut aufgestellt, dass derzeit keine finanzielle Hilfe von außen nötig ist. Dabei sind die Paschinger besonders im Ausland eine beliebte Marke. „Bei uns klopfen Investoren aus Amerika, London und auch aus Asien an,die an uns interessiert sind“, verriet Michael Hurnaus zuletzt bei einer Veranstaltung.