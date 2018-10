In Klagenfurt werden Wasserleitungen erneuert

Bauarbeiten in der Innenstadt in Klagenfurt

Damit die Arbeiten in der Nacht zügig vorangehen, werden bereits am Tag wichtige Vorarbeiten durchgeführt, die den Verkehrsfluss jedoch nicht wesentlich beeinflussen. „Da wir uns mit den betroffenen Anrainern darauf geeinigt haben, die Bauarbeiten im Oktober durchzuführen, wurde die Sanierungsoffensive in dieser Woche gestartet“, sagt Verena Nedwed von den Klagenfurter Stadtwerken.