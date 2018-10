Wer ist der falsche Arzt von Klein St. Paul?

Falscher Arzt in Klein St. Paul: Rätselraten bei der Polizei

Die Polizei steht vor einem Rätsel: Wer sind die Männer? Was hatten sie vor? Woher wussten sie vom Jugendamt? „Wir ermitteln in alle Richtungen, wir müssen jedem Hinweis nachgehen!“, berichtet ein Polizist. Der Papa des Mädchens befand sich zum Zeitpunkt des Vorfalls in der Arbeit. Dem Kind ist glücklicherweise nichts passiert. Am Freitag wird die 26-jährige Mama genauer befragt.