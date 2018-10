Die erste Roomtour durch die Influencer-WG!

Die nächsten Monate werden die sechs Webstars gemeinsam in der neuen Bude verbringen. „Die Wohnung ist riesig!“, schwärmt Dzeni, als sie das gemeinsame Wohnzimmer begutachtet: „Saugeil!“. Daniel aber ist es zu kühl. Er dreht die Heizung im Badezimmer auf karibisch anmutende 28 Grad: „Urlaubsfeeling - In Wien ist es viel zu kalt“, so der Influencer.