„Krone“ präsentiert: „Top 5 - Die Influencer-WG!“

Jeder zweite Jugendliche in Österreich will YouTube- oder Instagram-Star werden. Doch wie gelingt‘s? Wie lebt man als Influencer, wie sieht die tägliche Arbeit aus und wie generiert man eine treue Community? Das und noch viel mehr zeigen unsere jungen Experten - alle aktiv, erfolgreich und bekannt auf Instagram & Co. Mit dabei im neuen Videoformat „Top5 - die Influencer WG“ sind: Lisa „meineversion“ Stejskal, Celina Blogsta, Daniel Fila, Valentina Vale, Marie aka „mariee_curiee“ und Dzenita „inspiredbyDzeni“ Ramic.