Diebe lauern Rentnern auf

In jüngster Zeit wurden Fälle aus dem Bezirk Neusiedl bekannt. Die Täter gingen dabei immer mit der gleichen Masche vor. Sie sprachen ältere Personen, die mit ihrem Rollator unterwegs waren, vor Friedhöfen oder bei Bankfilialen an. Dann fragen sie nach dem Weg und breiteten eine Landkarte oder einen Stadtplan über der Gehhilfe aus. Ein Komplize griff dann blitzschnell in die im Korb abgestellte Handtasche und nahm die Geldbörse heraus.