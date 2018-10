Welser sorgen weltweit für den Wow-Effekt

In China hoch im Kurs

Seitdem 2014 das erste Mega-Projekt in Form eines 4D-Theaters mit 1000 Sitzplätzen in China umgesetzt wurde, läuft es rund beim Licht- und Ton-Technik-Spezialisten, der unter anderem auch einen eigenen Sessel mit Spezialeffekten erfand. Vor allem in China ist Kraftwerk gefragt: In einem völlig neu gebauten Mega-Resort in Changsha werden zwei Unterhaltungs-Bereiche von den Welsern ausgestattet.