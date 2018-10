Graz nach knappem Sieg bei Westwien neuer Leader

Bregenz im Challenge Cup nach Kantersieg vor Aufstieg

Bregenz feierte indes im Zweitrunden-Hinspiel des Challenge-Cups der Männer einen Kantersieg. Die Vorarlberger gewannen am Freitag vor Heimpublikum gegen Colos Ciobruciu aus Moldau 54:20 (28:10). Der Aufstieg im Rückspiel am Samstag ebenfalls in Bregenz dürfte nur noch Formsache sein. In der dritten Runde, die Mitte November gespielt wird, wartet AEK Athen als Gegner.