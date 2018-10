Berittene Polizei: Ausbildung hat begonnen

„Die Reitausbildung an der Theresianischen Militärakademie hat eine lange Tradition“, wurde Peter Goldgruber, Generalsekretär im Innenministerium, auf der Homepage des Innenministeriums zitiert. Die Ausbildung erfolgt in Wiener Neustadt. Von Juni 2018 bis Dezember 2019 läuft demnach der Probebetrieb „berittene Polizei“. Seit September 2018 gehören diese Bediensteten dem Einsatzkommando Cobra/Direktion für Spezialeinheiten (DSE) an. Maximal 14 Polizeipferde und 21 Reiter bzw. Reiterinnen (samt Ausbildner) würden zu der Abteilung gehören.