750.000 Unterschriften für rauchfreie Gastronomie

Sevelda: „Rufen auf, ein wichtiges Zeichen zu setzen“

„Der Vizekanzler (Heinz-Christian Strache, Anm.) hat die Zahl von 900.000 Unterschriften als Marke für eine dann jedenfalls abzuhaltende verbindliche Volksabstimmung ausgegeben. Daher rufen wir alle noch Unentschlossenen auf, ein wichtiges demokratiepolitisches Zeichen zu setzen und das Volksbegehren am Wochenende oder spätestens am Montag zu unterschreiben", so Krebshilfepräsident Paul Sevelda in einer Aussendung.