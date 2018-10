Rehbock fiel in Pool: von Feuerwehr gerettet

„Das war ein ungewöhnlicher Einsatz, aber wir haben uns alle gefreut, dass wir den Rehbock retten konnten“, berichtet Feuerwehrkommandant Gerald Kerschbaumer von der Freiwilligen Feuerwehr Maria Saal, der mit drei Kameraden und einer Kameradin dem hilflosen Tier zu Hilfe geeilt waren. Der Bock war vermutlich aus Panik in den Pool gefallen. „Ein Nachbar hat das Tier bemerkt und sofort bei uns angerufen. Die Felder neben dem Wohnhaus in Maria Saal waren alle abgeerntet. Irgendetwas dürfte in erschreckt haben und so ist er auf das Grundstück geflohen und ins Wasser gefallen“, vermutet Kerschbaumer. Da der Wasserstand im Pool schon tiefer war, war der Rand zu hoch. Das Reh hätte keine Chance gehabt, selbst herauszukommen. „Der Bock dürfte schon einige Runden geschwommen sein. Als wir ihn herausgezogen haben, hat er sich nicht gewehrt. Er war schon erschöpft, aber unverletzt“, freut sich Kerschbaumer über die glückliche Tierrettung.