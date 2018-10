Mann (61) aus Klettersteig am Schlossberg gerettet

Weil er auf dem Schlossberg-Klettersteig in Griffen etwa 50 Meter oberhalb des Umkehrplatzes aufgrund von körperlicher und mentaler Erschöpfung nicht mehr weiter klettern konnte, setzte ein Klagenfurter (61) am Donnerstag über sein Handy einen Notruf ab. Vier Bergretter aus Bad Eisenkappel und ein Alpinpolizist rückten aus. Den Einsatzkräften gelang es den in Not geratenen Sportler unverletzt aus der Wand zu bergen.