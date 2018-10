Zalando steigt ins Geschäft mit Männerkosmetik ein

Expansion nach Österreich geplant

Zalando will in nächster Zeit mit der Beauty-Sparte auch nach Österreich und Polen expandieren. Ob sich das Geschäft bisher lohnt? Zu Umsatz und Kunden machte eine Sprecherin keine Angaben. Der Aufbau der Kosmetiksparte stehe noch am Anfang. Zum Vergleich: Insgesamt vertreibt Zalando rund 300.000 andere Produkte.