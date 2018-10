Letztes Baumhaus im Hambacher Forst geräumt

Im westdeutschen Braunkohlegebiet Hambacher Forst hat die Polizei am Dienstag das letzte Baumhaus von Kohlegegnern geräumt. Die Räumungsmaßnahmen seien allgemein beendet, sagte ein Polizeisprecher am Abend. Zuvor hatten Beamte nach eigenen Angaben ein Zeltlager von Kohlegegnern nach potenziellem Baumaterial für neue Baumhäuser und Barrikaden durchsucht und größere Mengen davon beschlagnahmt. Am Samstag wird eine Protestaktion mit mehr als 20.000 Teilnehmern erwartet.