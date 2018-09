Blogger stürzte im Hambacher Forst in den Tod

Der Blogger hatte sich in die Baumhäuser des Hambacher Forsts begeben, wo die Waldbesetzer leben. Er wollte eine neue Perspektive zeigen. Am Dienstag schrieb er auf Twitter: „Nachdem die Presse in den letzten Tagen oft in ihrer Arbeit eingeschränkt wurde, bin ich nun in 25 Meter Höhe, um die Räumungsarbeiten zu dokumentieren. Hier oben ist kein Absperrband.“