SIE haben die Fanszene als Ultras-Experten im Auge

Sie halten Kontakt zu allen Fanclubs von Rapid, Austria, den Capitals und Co. - und doch sind sie Teil der Polizei. Für die heimischen Fußball-Klubs in der 1. und 2. Bundesliga ist es seit Jahren Pflicht, über einen szenekundigen Dienst zu verfügen. Doch auch in unteren Ligen - etwa beim GAK oder Austria Salzburg - und bei anderen sportlichen Großveranstaltungen verlässt man sich auf die erfahrenen Beamten. Die Szenekundigen (SKB) beobachten die gesamte Kurve, schreiten dabei aber nur präventiv ein und kennen sowohl Fortschritte als auch schwarze Schafe der Clubs in- und auswendig.