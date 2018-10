Cobra-Einsatz wegen Nagelschere als Waffe

Der ortsansässige Arbeitslose und sein 50-jähriger, ebenfalls erwerbsloser Freund aus Schwanenstadt dürften bei de nicht gerade nüchtern gewesen sein, als sie in Gegenwart einer 43-jährigen Frau in Streit gerieten. Der Jüngere soll den Älteren mit einer Nagelschere bedroht und auch gesagt haben, er habe eine Waffe in der Hose. Daraufhin alarmierte der 50-jährige die Polizei, welche die Cobra um Unterstützung bat. Der amtsbekannte 33-Jährige kam in U-Haft.