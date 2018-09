Olympiasiegerin Van der Breggen holt Gold!

Staatsmeisterin Sarah Rijkes („Bis 115 km ist es gut gegangen, dann konnte ich kein Tempo mehr halten“) landete an der 81. Stelle, die durch Bandscheibenprobleme gehandicapte und schon früh ins Hintertreffen geratene Martina Ritter musste aufgeben. Nach dem Heim-WM-Rennen erklärte Letztere zudem ihren Abschied vom Spitzensport. Die 36-jährige Oberösterreicherin hatte die Karriere schon nach Olympia 2016 beenden wollen, aber wegen der Titelkämpfe in Tirol noch zwei Jahre angehängt. Sie wolle nun ihre Bandscheibenprobleme in den Griff bekommen, so die fünffache Staatsmeisterin.