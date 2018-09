David Bowies Klassiker im Linzer Musiktheater

„Lazarus“ erzählt vom rätselhaften, verzweifelten, gingetränkten Warten des Außerirdischen Newton auf Erlösung und Rückkehr zum Heimatplaneten. Dieses Warten gerät in der Regie von Johannes von Matuschka vor allem vor der Pause etwas langatmig und das Publikum fordernd. Eingebettet in ein Bühnenbild (Christoph Rufer), das mit seiner Unaufdringlichkeit Raum für die gekonnt in Szene gesetzten Lichtinstallationen des Ars Electronica Futurelab bietet, wird die düster- verstörende Endzeitstimmung noch verstärkt.