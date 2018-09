Pferde bei Kollision mit Auto im Lungau verendet

Bei einer Kollision mit einem Auto sind Freitag in den Morgenstunden im Salzburger Lungau zwei Pferde verendet. Die beiden Tiere waren in der Dunkelheit in Mauterndorf plötzlich von rechts auf die Fahrbahn der Turracher Straße (B95) gelaufen. Ein einheimischer Autofahrer konnte seinen Wagen nicht mehr rechtzeitig abbremsen und rammte die beiden Tiere: