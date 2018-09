30 Monate für drei Überfälle

Mit einer täuschend echt aussehenden Airsoft-Pistole hatte - wie berichtet - ein Niederösterreicher zweimal das gleiche Wettlokal in Eisenstadt sowie eines in Fürstenfeld (Stmk.) überfallen. Kurz darauf wurde der heute 21-Jährige gefasst. Vor Gericht in Eisenstadt erklärte der Räuber, er sei spielsüchtig und habe hohe Schulden.