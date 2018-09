Aufmerksamer Nachbar verhindert größeren Schaden

Der Rauchmelder hatte am Donnerstag gegen 10.30 Uhr einen Nachbar nach der Ursache forschen lassen, der dann in Folge eine Rauchentwicklung im Nachbarwohnhaus in Landskron bemerkte und sofort die Einsatzkräfte alarmierte. Beim Eintreffen des Löschzuges der Hauptfeuerwache Villach konnte nach kurzer Erkundung festgestellt werden, dass sich im ganzen Haus der Rauch bereits ausgebreitet hatte. „Ein Nachbar teilte uns mit, dass vermutlich keine Personen mehr im Haus sein sollen. Unverzüglich wurde ein Atemschutztrupp zum Lokalisieren des Brandes und zur Personensuche in das Gebäude geschickt“, berichtet Harald Geissler, Kommandant der Hauptfeuerwache Villach. So kamen Personen glücklicherweise nicht zu Schaden. Die starke Rauchentwicklung wurde durch angebranntes Essen auf dem Herd verursacht. Der Topf mit den verkohlten Speiseresten wurde ins Freie gebracht und mittels Hochleistungslüfter wurde der Rauch aus dem Haus geblasen. „Durch den Rauchmelder und den aufmerksamen Nachbarn konnte die Gefahr rechtzeitig erkannt werden und somit größerer Schaden verhindert werden“, so Geissler. Im Einsatz standen rund 35 Mann und sieben Fahrzeuge sowie das Rote Kreuz und die Polizei.