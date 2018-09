Kneissl: Offene Worte, „schärfste Zurückweisung“

Im Konflikt um die geplante Überprüfung der österreichischen Flüchtlingspolitik durch die Vereinten Nationen hat Außenministerin Karin Kneissl am Mittwoch UNO-Menschenrechtskommissarin Michelle Bachelet in New York getroffen. Mit Höflichkeiten dürfte sich Kneissl dabei nicht aufgehalten haben. „Ich hatte eine offene Diskussion mit Hochkommissarin Bachelet“, twitterte sie im Anschluss.