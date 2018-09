Sorge um Migranten: UNO-Prüfer für Österreich

Die neue Menschenrechtskommissarin der Vereinten Nationen, Michelle Bachelet, will in Österreich durch UNO-Teams den Schutz von Einwanderern überprüfen lassen. „Wir werden ein Team schicken, um die jüngsten Entwicklungen im Land zu bewerten“, sagte Bachelet am Montag in ihrer Antrittsrede vor dem UNO-Menschenrechtsrat in Genf. Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) reagierte umgehend: Durch die Prüfung würde rasch klar werden, dass hierzulande „die Lebensbedingungen für Migranten so gut sind wie in kaum einem anderen Staat“. Bachelet zeigte sich zudem besorgt über „ausländerfeindliche Hassreden in Deutschland“ und auch Italien wurde in dem Bericht der Kommissarin negativ erwähnt.