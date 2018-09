SPÖ-Bundesgeschäftsführer am roten Schleudersitz

Das Amt des SPÖ-Bundesgeschäftsführers hat sich in den letzten zehn Jahren als wahrer roter Schleudersitz herausgestellt. Seit Doris Bures, die bis zum 30. November 2008 sozialdemokratische Parteimanagerin war, bekleideten insgesamt neun Politiker diese Funktion, teils auch in Doppelspitze. Thomas Drozda würde also bereits nach knapp einem Jahr die zuletzt erreichte durchschnittliche Amtszeit überbieten. krone.at verschafft Ihnen einen Überblick im Namens-Dschungel.