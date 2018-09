Jetzt fliegen Fetzen zwischen Kerns Ex-Beratern

SPÖ distanzierte sich von Fußi nach Silberstein-Affäre

Auch von Fußi distanzierte sich die Parteispitze damals, nachdem Handy-Textnachrichten zwischen ihm und einer Übersetzerin und Mitarbeiterin Silbersteins aufgetaucht waren, die das Dirty Campaigning öffentlich gemacht hatte. In der WhatsApp-Unterhaltung setzte Fußi die Zeugin unter Druck. Unter anderem war darin folgende Passage zu lesen: „Glaub mir, so ein Leben willst nicht führen. Oder glaubst du, die Partei lässt dich in Ruhe, wenn du sie versenkst? Die klagen dich in Grund und Boden und zerren dich durch die Arena.“ Weder Einschüchterungsversuche noch angebotenes Schweigegeld führten aber bei der Zeugin zu einem Sinneswandel.