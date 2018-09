Exzellente Wissenschaftlerin als SPÖ-Chefin

Dr. Joy Pamela Rendi-Wagner, die am 7. Mai 1971 in Wien geboren wurde, hatte vor ihrem Einstieg in die Politik eine steile wissenschaftliche Karriere hingelegt. Nach der Promotion an der Medizinischen Universität Wien 1996 machte sie ihre Facharztausbildung in London. Sie ist Expertin für Impf-Prävention, Reisemedizin und Infektionsepidemiologie und arbeitete über zehn Jahre wissenschaftlich am Institut für Tropenmedizin der Medizinischen Uni Wien. Dort etablierte sie als Projektleiterin unter anderem ein Netzwerk zur flächendeckenden epidemiologischen Überwachung wichtiger Infektionskrankheiten - und lieferte mehrere Studien, die zur wissenschaftlichen Grundlage für impfpolitische Entscheidungen wurden.