Kern: „Hervorragender Widerpart zu Strache & Kurz“

Jetzt ist es offiziell: Pamela Rendi-Wagner wird die neue Vorsitzende der SPÖ. „Sie ist ein glasklarer Gegensatz zur Bundesregierung und ein hervorragender Widerpart zu Strache und Kurz“, sagte Noch-Parteichef Christian Kern Samstagmittag nach der Sitzung des SPÖ-Präsidiums. Ihm zufolge habe die Ex-Gesundheitsministerin und erste Frau an der Spitze der österreichischen Sozialdemokratie gute Chancen, „die nächste Bundeskanzlerin zu werden“. Kern gab bekannt, dass die Wahl einstimmig erfolgt sei. Definitiv beschlossen wird die Nominierung Rendi-Wagners für die Wahl am Bundesparteitag am 23. November vom Parteivorstand am Dienstag.