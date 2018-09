Lafnitz überrascht mit 3:1 bei Austria Lustenau

Der SV Lafnitz hat am Samstag in der achten Runde der 2. Liga den dritten Sieg eingefahren! Der Aufsteiger gewann auswärts gegen Austria Lustenau mit 3:1 und verbesserte sich damit auf Rang acht. Die Gastgeber blieben Tabellensechster. Lustenau ging zwar durch Ronivaldo (37.) in Führung, nach dem Seitenwechsel jedoch setzten sich die Lafnitzer dank Treffern von Maximilian Entrup (50., 53.) und Mario Kröpfl (60.) noch durch.