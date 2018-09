Großbritannien rüstet mit Cyber-Truppe digital auf

Dafür würden rund 2000 Experten aus dem militärischen Bereich, Sicherheitsdiensten und der Industrie rekrutiert, berichtete die „Times“ am Freitag. Begründet wird die Schaffung der neuen britischen Cybertruppe demnach mit einer wachsenden Bedrohung durch Russland. Zudem habe Großbritannien in der Vergangenheit erfolgreiche Cyber-Angriffe gegen die Terrormiliz Islamischer Staat in Syrien und im Irak geführt.